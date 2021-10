Deux ans plus tard, Houffalize va à nouveau accueillir les meilleurs bikers du Royaume, lors des championnats de Belgique XCO, ces samedi et dimanche. On se souvient qu’en 2020 le site de Sertomont aurait déjà dû resservir de cadre au National. Mais, après avoir été reporté à maintes reprises, en raison de la crise sanitaire, celui-ci avait finalement été annulé. Ce sont donc les titres de 2019 qui seront remis en jeu.

Dont ceux de Rémi Cara et Julia Grégoire, tous deux sacrés cette année-là et même aussi lors de l’édition précédente. Tous deux viseront donc la passe de trois à Houffalize.

Membre de la team organisatrice et devant ses fans, Cara briguera un 3e titre en amateurs, ou plutôt en élites 3, le nouveau nom de la catégorie. "Je me suis bien entraîné et la forme est là, assure-t-il. Pour tout vous dire, je me suis même gardé de boire la moindre goutte d’alcool depuis deux mois (rires). J’espère au minimum un podium."

Sacrée en U15 puis en cadettes, Julia Grégoire partira avec l’étiquette de grande favorite chez les juniores.

S’ils ne sont guère nombreux parmi les 298 inscrits, les Luxembourgeois nourriront quand même de hautes ambitions. (...)