C’est finalement à cette seconde candidature que le Vélo Club Haute-Ardenne a décidé de confier la nouvelle paternité de son bébé. “On a privilégié l’ancrage local. Et puis on les connaît, ce sont des gens sérieux.”





Vincent Goffinet, qui est aussi notre confrère au sein de la rédaction de la DH Les Sports +, fait partie de la nouvelle équipe organisatrice. “On aimerait également organiser un évènement la veille, en l’occurrence un trail”, note celui-ci. " On va aussi tout faire pour accueillir le championnat de Belgique d’ici à trois ans. Par ailleurs, l’E-Bike a de plus en plus la cote et pourrait aussi faire son apparition au programme de l'événement."



La 4e édition de la Rockalienne aura lieu le 29 août 2021 (et peut-être donc dès le 28...) et s’annonce déjà grandiose, à l’image des éditions précédentes.