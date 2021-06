Enfin ! Le motocross va reprendre en province de Luxembourg. Le comité directeur de l’AMPL et les différents clubs se sont réunis pour déterminer un nouveau calendrier. Bien entendu, il est fortement raccourci par la crise sanitaire mais compte tout de même déjà neuf épreuves, dont sept se dérouleront sur deux journées.



La reprise est prévue les 24 et 25 juillet à Wéris, dans le nord de la province. Il est actuellement prévu de finir la saison le 10 octobre à Falmignoul. Ce calendrier est provisoire. Il n’est pas impossible que des dates viennent s’y ajouter.



"Probablement deux ou trois épreuves", dévoile le président de la fédé, Laurent Lacasse.



Jérôme Martiny, le dernier champion en titre chez les inters, sera de la partie à Wéris. "Mais je ne ferai pas toute la saison", souligne le champion. « D’une part, parce que je me consacre à la préparation au Dakar 2022. Et surtout pour ne pas risquer de me blesser."



Au niveau des règles sanitaires, il y aura évidemment le protocole Horeca à respecter pour les boissons et la nourriture. "Il semble que nous pourrons accueillir 2500 personnes", ajoute le président Laurent Lacasse. "En général, un motocross attire entre 1500 et 2000 personnes donc ce chiffre de 2500 nous convient parfaitement."

Calendrier provisoire