C’est LE transfert de l’année en R1 Dames. Laura Henket, ancienne joueuse de Liège Panthers, a signé à Neufchâteau pour le prochain exercice. Un renfort de poids pour les Chestrolaises qui devront cependant composer sans O’Sullivan et Ory, qui prendront du recul avec le basket. Mais en attirant Laura Henket au Hall des Tanneries, Neufchâteau a frappé un très grand coup. Ancienne internationale, deuxième au référendum de la meilleure Joueuse Belge en 2020, la pivot évoluait au Grand-Duché cette saison, à Bertrange.

"J’étais partie là-bas pour le boulot, explique Laura Henket. En fait, mon copain travaillait déjà depuis plusieurs années au Grand-Duché. Il fallait prendre une décision. Soit nous restions du côté de Liège, soit nous allions tous les deux au Grand-Duché. C’est finalement cette option qui a été retenue. Nous nous sommes installés à Offaing, à quelques kilomètres de Neufchâteau. Pourquoi ne pas rester au Grand-Duché ? Sportivement, notre saison n’a pas été bonne. Nous sommes neuvièmes sur dix. Je m’attendais à mieux. En plus, le niveau n’a rien de comparable à ce que j’avais connu à Liège, l’ambiance non plus. Attention, j’ai quand même pris du plaisir parce que j’aime jouer, mais c’est vrai que je m’attendais à une autre expérience."