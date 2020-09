Laurence Cougnet a terminé 2e lors d’une compétition en France pour sa première expérience dans cette discipline.

Les habitués du cross triathlon se sont mis une fois de plus en évidence à l’occasion de la course Open du championnat de France organisée à Jeumont. Ryan Louppe est monté sur la deuxième marche du podium alors que Mathieu Louis a pris une belle 4e place.

Mais le plus surprenant fut de retrouver une Luxembourgeoise sur le podium de la courte distance (400m natation, 10 à VTT et 4km en trail). Si on connaît bien Laurence Cougnet dans son rôle d’entraîneur de gymnastique au club de Wardin, ses aptitudes sur le triple effort sont, elles, moins connues.

“J’habite désormais à Andenne mais après l’école, je fais le déplacement jusqu’à Bastogne, tous les jours pour y donner les cours”, explique celle qui est originaire de Luzery.