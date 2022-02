Le point commun entre Pelé, Maradona, Hagi, Zidane et Marvin Evrard ? Le numéro 10 floqué dans le dos. "Un numéro que je portais déjà quand j’étais aligné un peu plus haut sur l’échiquier dans les équipes de jeunes, sourit Marvin Evrard. Cette année, j’ai demandé à mes équipiers s’il y en avait un qui était intéressé par ce numéro, mais on me l’a laissé. Après, si je dois changer, je n’en ferai pas une maladie."

Mais si les joueurs cités auparavant disposaient d’une palette technique impressionnante et étaient les vrais moteurs de leur équipe, le Longolard, lui, brille par d’autres qualités à savoir une pointe de vitesse et une endurance à donner des complexes à quelques marathoniens. "J’ai commencé le football sur le tard, confie-t-il. Moi, à la base, je jouais au basket. J’ai débuté à Longlier chez les minimes. Ce qui explique que les passes, les contrôles et les gestes de base, ce n’est pas vraiment là où j’excelle (rires). Mais tout ce qui touche à la course, cela me botte."