Vendredi soir, le Boca Junior alignait une véritable armada pour recevoir un BF Dinant venu avec pas moins de 10 éléments. Dans une rencontre aux allures de choc du haut de tableau, ce sont les Ardennais qui font feu les premiers via l’inévitable Jean-Désiré Tibor. En puissance, le Durbuysien fixe Delaite (1-0). Dans la foulée, les Dinantais heurtent les bois avant de revenir à la marque grâce à un pénalty très léger converti par Mayanga (1-1). Les deux formations se quitteront finalement sur ce score nul d'un but partout au moment de regagner les vestiaires, et ce, malgré plusieurs opportunités de part et d'autre.Il ne faut ensuite que cinq petites minutes pour voir le pied gauche laser de Patrick Collin remettre les Blancs aux commandes (2-1). À la 37’, Tibor prend toute la formation namuroise de vitesse avant de se heurter sur Delaite. Un répit de courte durée puisque le goleador s’en va inscrire le but du break sur contre-attaque une poignée de secondes plus tard (3-1). À cinq minutes de la fin de la partie, sur un service astucieux du même Tibor, Jonathan Fondaire pense tuer tout suspense (4-1). C’est sans compter sur le baroud d’honneur du BF Dinant qui rend la fin de partie complètement folle. En quatre minutes, 5 buts vont encore être inscrits. Meyfroidt fait 4-2 d’un bel envoi avant que Thomas Luis ne surprenne un Delaite fautif pour le coup (5-2). Dans l’ultime minute de la rencontre, Jordan Mayanga sonne l'ultime charge dinantaise en plantant deux roses coup sur coup (5-4). D’abord en relais avec Lambotte, ensuite, sur un raid solitiaire. Servi par Da Cunha, Patrick Collin fixera enfin les chiffres à 6-4 juste avant le coup de sifflet final. À signaler que Thomas Hensmans s'est illustré à plusieurs reprises en seconde période pour retarder l'échéance et empêcher le BF Dinant de revenir au score.Une victoire en patron pour le Boca Junior avant de se déplacer à Waremme pour le compte de la Coupe de Belgique. En championnat, les hommes de Daniel Touillaux poursuivent leur sans-faute avec un excellent bilan de 7/8 après quatre journées.

Boca Junior Libramont 6 – BF Dinant 4



Boca Junior Libramont: Hensmans, Touillaux, Collin, Da Cunha, J.Fondaire, K.Fondaire, Da Silva, Noël, Tibor.



BF Dinant: Delaite, Lambotte, Balon, Kinif, Meurice, Carpentier, Meyfroidt, Bastien, Mayanga, Lenoir.



Les buts: 4’ Tibor (1-0), 9’ Mayanga sur pen (1-1), 29’ Collin (2-0), 40’ Tibor (3-1), 45’ Fondaire (4-1), 47’ Meyfroidt (4-2), 49’ Da Silva (5-2), 50’ Mayanga (5-3), 50+1 Mayanga (5-4), 50+1 Collin (6-4).