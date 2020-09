Pour cette rencontre face à une très solide équipe de l'ASM Etterbeek, deux des quatre nouveaux transfuges de Nassogne, à savoir, Claude et Martinet, étaient présents dans l'équipe tout comme le jeune Salim Arbahi, arrivé de Strasbourg. Manu Jacob, soulier d'or luxembourgeois, préférait pour sa part suivre la rencontre sur le banc, Coupe de Belgique oblige. Dès le début de la partie, les Bruxellois mirent plus d'intensité dans leur jeu. Après 5 minutes, Marabet ouvrait la marque sur une frappe croisée imparable. En face, les hommes de Daniel Touillaux, certes bien en place tactiquement, avaient cependant du mal à trouver les espaces pour se montrer dangereux. Finalement, sur une perte de balle locale, El Achouche punissait les Ardennais en contre à la 20 ème (0-2). Quelques secondes plus tard, tous deux montés sur le parquet, Aubois servait sur un plateau Jérôme Claude (voir photo) qui envoyait un obus dans le plafond (1-2). Juste avant la pause, Marabet redonnait deux buts d'avance à son équipe (1-3).



En seconde période, le Virtonnais Soumare crucifiait Hensmans de près pour alourdir la marque dès la sortie des vestiaires (1-4). Etterbeek fit même 1-5 dans la foulée. Alors qu'Hensmans s'employait à deux reprises pour sauver les meubles, Jonathan Fondaire, en deux temps, trompait le portier bruxellois (2-5). Claude s'offrit ensuite un doublé (3-6), sans impact réel sur le score final puisque les Bruxellois s'imposaient 3-7 au bout des 50'. À noter les premières minutes convaincantes du jeune Salim Arbahi (18 ans) sous la vareuse libramontoise.

Le Boca-Juniors devra encore travailler ses automatismes avant de trouver son rythme de croisière dans cette série qu'il découvre à peine. Nul doute cependant que l'équipe coachée par Daniel Touillaux possède une grosse marge de progression.

Boca-Juniors 3 - ASM Etterbeek 7

Boca-Juniors Libramont: Hensmans, Ulweling ; Touillaux (C), Aubois, Claude (2), Da Cunha, Fondaire (1), Jacob, Martinet, Arbahi.

Champion de D3 nationale la saison dernière, le Boca-Juniors signait sa première sortie en championnat ce vendredi. Une première historique pour le club en D2 nationale.