La saison 2020-2021 sera une année de transition pour le CC Libramont-Chevigny. Non pas que le club va revoir ses ambitions à la baisse mais un changement de trajectoire est souhaité par la direction sportive du club.

Laurent Mars et Anthony Hubert veulent dynamiser le recrutement et ainsi grossir la base de la pyramide, qui compte actuellement tout de même entre 120 et 130 coureurs affiliés.