La RE Durbuy n’est pas morte et elle n’a pas fini de nous étonner. Ce lundi, le rappeur français Naza a annoncé en vidéo sur ses comptes Snapchat et Instagram qu’il avait "repris un club de football en Belgique, Durbuy". Naza, Jean-Désiré Sosso Dzabatou de son vrai nom, est quelqu’un qui pèse dans le monde du rap français : il facture 2,4 millions d’abonnés sur YouTube, 1,2 million sur Instagram. Son tube "MMM" (" Mouiller le maillot et mailler"), a été vu plus de 75 millions de fois sur YouTube. (...)