Dimanche, c'est le retour du championnat AMPL. Après une année blanche et une autre écourtée. On en parle avec le président, Laurent Lacasse.

Laurent Lacasse, président de l’Association motocycliste de la province de Luxembourg, on imagine que vous êtes content de repartir pour une saison a priori complète ce dimanche ?

"Et comment ! Après la saison blanche en 2020, on a bien senti, sur les huit organisations mises sur pied en 2021, que les gens étaient heureux de pouvoir revenir, qu’ils avaient besoin de sortir. À chaque fois, ce fut un succès populaire."

Avant cela, en 2020, vous avez nourri des craintes quand tout était à l’arrêt ?

"Je ne me suis pas trop tracassé au début, mais plus on avançait et plus je craignais que le redémarrage soit compliqué. (...)