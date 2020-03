Revirement de situation en P2 Luxembourgeoise



Vendredi dernier, très rapidement après l'annonce de la fin des compétitions, le CP Luxembourg avait communiqué les détails des montants et descendants. Nothomb (P2A) et Compogne (P2C) apprenaient qu'ils descendaient en P3 tandis que Marbehan (P3B) et Lierneux (P3F) découvraient qu'ils faisaient le chemin inverse. Pour les deux places vacantes en P2, suite à la montée de Saint-Mard et au retrait de l'équipe B de Mormont, le CP avait donc choisi de faire monter deux équipes de P3 supplémentaires. Nothomb et Compogne s'étaient rapidement étonnés de ce choix puisque le règlement de la province de Luxembourg prévoyait qu'il y aurait plutôt deux descendants de moins. Le CP a donc logiquement fait marche arrière, pour la plus grande déception de Marbehan et Lierneux.