Cela veut dire qu’elle pourra démarrer entre le 11 avril et le 23 mai. Le coup d’envoi ne sera donné que lorsque les autorités autoriseront la reprise des activités avec accès aux buvettes et vestiaires. Pour les matches des équipes premières, le CP préfère regrouper les P1 et le P2, avec d’autres groupes pour les P3.

En effet, le CP a planché sur un projet de mini compétition amicale. Elle concerne toutes les équipes du foot à onze contre onze et se réalisera sur base d’une inscription volontaire. Le CP annonce qu’il faut que cette mini-compétition soit terminée au plus tard le 27 juin et qu’il faut au moins six week-ends libres pour la planifier.