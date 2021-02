"Derrière les barreaux", c'est le nom du nouveau challenge que vient de lancer les avocats du jeune Barreau de Neufchâteau.



À partir de ce samedi 20 février à 8 heures, les participants auront jusqu'au 28 février à 18h pour parcourir le plus de kilomètres possible, soit en courant, soit en marchant. La comptabilisation des kilomètres parcourus se fera via l'application Strava.



Si le challenge est ouvert au grand public, pour y participer, il faut s'inscrire sur Chronorace tout en choisissant son Barreau "préféré". Un classement individuel, ainsi qu'un des différents Barreaux, sera établi.



Celui qui récoltera le plus de kilomètres durant ce laps de temps remportera le défi avec des cadeaux à la clé.



Une inscription de 5 euros est demandée par participant.



La moitié des bénéfices sera cependant reversé à Viva For Life.