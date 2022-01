Battu par Saint-Hubert à la maison, en septembre dernier, lors du premier match de championnat, Bastogne a pris sa revanche, samedi soir, au hall Michaël Paquet. Menés 58-56, les Nuts ont inscrit les quatre derniers points du match, passant en tête sur un panier d’Orban à 12 secondes de la fin. Saint-Hubert a eu une balle de prolongation, mais Morette a manqué son shoot à l’ultime seconde.

"C’est une victoire très importante, se félicitait le coach bastognard Emeric Heneffe. Elle rattrape l’une de nos défaites du début de saison. On sait qu’on devra gagner contre nos concurrents directs (Schaerbeek, Liège, Courcelles, Ensival). Là, on a gagné un joker. Et je ne m’inquiète pas pour Saint-Hubert. Les Borquins vont continuer sur leur bonne lancée de l’an dernier."