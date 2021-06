Les amoureux du G-Skin MTB Trophy auront rongé leur frein quasi 2 ans depuis la dernière manche de 2019 en juillet à Dohan, avant de retrouver leurs traces favorites. Tout le calendrier de 2020 était tombé à l’eau, ainsi que les premières courses de cette saison.

C’est à Libramont il y a 8 jours, sur une épreuve organisée par section provinciale luxembourgeoise de la FCWB, que 156 bikers ont enfin à nouveau lâché les watts. Jamais lors de ses 5 premières éditions, le G-Skin n’avait distribué autant de plaques de cadre. C’est Logan Guillaume qui avait triomphé en élites-espoirs. S’il a fait ses débuts à VTT, le coureur du CC Chevigny n’avait plus quitté le bitume depuis plus de 15 ans.

Ce dimanche, c’est justement son club qui organisait la deuxième manche, à Sibret. Si le record de participation n’a plus été battu, il a été égalé !



© Gueuning

Il y avait aussi du lourd sur la grille de départ, avec notamment Pierre De Froidmont. S’il n’a pas été sélectionné pour les JO de Tokyo, Le Liégeois s’est encore classé 25e de la Coupe du monde de Nove Mesto il y a peu. Pierre De Froidmont s’est sans surprise imposé, au terme d’une grosse bagarre avec le Français Arnaud Gillet, 18 ans à peine. Laurent Evrard complète le podium, et Axel De Lie, devant ses supporters, et frère d’un certain Arnaud, finit 4e. Rémi Cara, double champion de Belgique amateurs, en était aussi. Mais après avoir cassé une roue à Libramont, il a encoee joué de malchance avec une tige de selle faisant des siennes.

La prochaine manche du G-Skin MTB Trophy aura lieu le 21 juillet à Les Fossés, avec sans doute encore du monde et du très beau monde.