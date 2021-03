Il faut remonter 8 ans en arrière déjà, en 2013, à Vichy, pour trouver trace du titre de championne d’Europe Ironman d’Emilie Lacourt, en 25-29 ans. Depuis lors, elle n’a plus guère tracé de lignes à son palmarès. Et pourtant, son incroyable talent est toujours resté intact, la preuve sa victoire en dames en 2016 au Chtriman 226 de Gravelines.

Qui avait remporté Le Chtriman 226 un an plus tôt côté masculin ? Tom den Buverie, son compagnon, qui a quitté le nord du pays pour la rejoindre dans les Ardennes. Et qui a aussi mis le triathlon entre parenthèses. Tom Van den Buverie, 42 ans, c’est pourtant aussi un succès sur le 1er Ironlakes et 2 titres de champion du monde de duathlon en catégorie d’âge.