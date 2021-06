C’est un concept totalement inédit qu’ont déballé les THarés ces samedi et dimanche.

Au moment de s’élancer de Rettigny, dans la commune de Gouvy, grand nombre des quelque 500 traileurs ne savaient pas quelle distance ils allaient parcourir. Seuls 2 traces avaient été dévoilées, la plus courte, mais non moins coriace, 12 km affichant 350 m de dénivelé positif, et la plus longue, 50 km titrant 2300 m de dénivelé positif.

Stop ou encore ? Cinq panneaux avec cette mention avaient été disséminés en cours de route. A chacun d’entre, deux possibilités s’offraient aux participants : rentrer à Rettigny ou prolonger le plaisir dans ce joyau naturel qu’est la région de l’Ourthe Orientale.