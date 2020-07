Le Libramontois, Maxime Toussaint,, ostéopathe au centre Oscare, a intégré le staff de l’équipe de France de hockey jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Il vient de signer un contrat de quatre en faveur des Bleus après six années passées au Waterloo Ducks avec qui il a été sacré champion d’Europe la saison dernière.

Maxime, six années aux Watducks comme kiné-ostéopathe et vous voilà en équipe de France de hockey. Comment vous êtes-vous retrouvé chez les Bleus ?

"On va dire qu’il y a eu plusieurs facteurs favorisants ce rapprochement. Tout d’abord le fait d’avoir travaillé au Watducks pendant de nombreuses années, ce qui me confère une belle expérience. Ajoutez à cela les différentes piges que j’ai faites avec notre équipe nationale. Du coup, mon profil correspondait aux attentes du staff médical français et ils m’ont proposé un contrat de quatre ans."

On devrait dès lors vous retrouver aux Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de France ?