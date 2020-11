Il y a un peu plus de deux ans, Maxime Cavelier signait son premier contrat pro. Le résident de Vaux-sur-Sûre liait alors sa destinée à La Gantoise après avoir réalisé une grande partie de sa formation au Standard.

Maxime, on se souvient de ce transfert du Standard pour La Gantoise. Deux années plus tard, parlez-nous de ce début de parcours chez les pros…

"C’est évidemment un tout autre monde. La première saison s’est très bien passée chez les U18 mais je savais que le passage vers les U21 allait être un gros challenge. Et comme prévu, c’est le cas. Que ça soit physiquement, techniquement et même mentalement. On se retrouve au contact des pros du noyau A qui viennent jouer avec nous."

Comment avez-vous vécu cette transition ?

"Contrairement à ce que j’avais connu dans les équipes de jeunes, ici, je dois me battre pour obtenir ma place. Travailler pour passer un nouveau palier et continuer mon apprentissage. Il m’a fallu un an d’adaptation. Mais depuis le début de cette saison, ça va de mieux en mieux. J’ai de plus en plus confiance en moi."

Preuve de cette belle évolution, Manu Ferrera, votre coach en U21, a décidé de vous aligner comme titulaire face au FC Malines…

"Je ne savais pas que j’allais débuter le match mais le titulaire habituel était blessé. J’avais une occasion à ne pas manquer. Je me suis mis une pression positive pour démontrer au coach qu’il pouvait compter sur moi. Et on a été s’imposer là-bas, ce qui n’est pas une mince affaire."

On vous a connu en numéro 7 mais le coach a voulu profiter de votre polyvalence…

"Oui. Comme ce fut déjà le cas en équipe nationale, cela fait un petit temps qu’il me demande d’évoluer comme arrière droit. Mickaël Lustig (NdlR : défenseur de l’équipe nationale suédoise) est venu s’entraîner avec nous et j’ai eu beaucoup de conseils de sa part. Et j’ai senti une grosse évolution."

On sent que ce match a été très important pour vous…

"Oui, un véritable coup de boost. On sait que la saison est compliquée pour tout le monde. On a repris les entraînements depuis le 16 juin, on a fait jusqu’à dix séances par semaine durant 7-8 semaines. Et au final, sans être titulaire ou même que l’on puisse jouer à cause des restrictions. Vous pouvez dès lors imaginer le bien que ça m’a fait de retrouver une place dans l’équipe."

À la fin de la saison, vous serez en fin de contrat. Quid de l’avenir ?

"J’espère que le club va me prolonger. On vit une saison particulière mais j’ai envie de rester à Gand parce que je me sens bien dans ce club."





L’équipe nationale en stand-by

Durant près de trois saisons, Maxime Cavelier a joué de façon régulière en équipe nationale. Après quelques sélections chez les U15 et un premier match face à l’Angleterre, il fut titulaire en U16 avec une petite vingtaine de sélections. Si tout avait bien débuté en U17, la malchance lui a joué un mauvais tour, au mauvais moment. “J’ai obtenu mes premières sélections et l’objectif était d’aller disputer les championnats d’Europe en Irlande. Malheureusement, j’ai eu deux blessures coup sur coup, à la hanche et au genou. Cela m’a tenu éloigné des terrains quelques mois et mon remplaçant en a profité pour réaliser de bons matches. Je n’ai pas fait une croix sur une future sélection mais ça passera par de gros matches avec La Gantoise.”

Les études universitaires en plan B

En juin dernier, Maxime terminait son cursus secondaire. Il aurait pu faire le choix de se consacrer uniquement au football mais il a finalement, afin de prévoir l’avenir, décidé de continuer ses études dans le monde universitaire.

“J’ai ressenti le besoin de me lancer un nouveau challenge. Je me suis inscrit à l’ULB pour suivre des études d’ostéopathe. Entre Bruxelles et Gand, j’ai seulement une demi-heure de trajet. Et pour l’instant, les cours se font de toute façon à distance. Ce choix, on pourrait le qualifier de plan B. C’est un peu la continuité de mon évolution personnelle. Je veux pouvoir avoir une autre solution si je ne devais pas faire carrière dans le football.”

Une décision prudente et intelligente qui prouve aussi la qualité d’un entourage qui permet à sportif de haut niveau d’évoluer de façon réfléchie. Et qui lui permet aussi de conserver un équilibre au quotidien.