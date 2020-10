Mauvaise nouvelle pour les époux, qui ont vu leur participation à un marathon partir en fumée… Mais ils ont quand même fini par boucler leur propre course., explique Fabienne Libois.

Mieux, deux amis de Fabienne et Raphael Libois, Pierre Segers, pour qui il s’agissait aussi d’une première, et Aurore Larzilliere, les ont rejoints dans leur défi. " On court ensemble depuis plusieurs années sur le Challenge des Allures Libres de Gaume", note Fabienne Libois.

Leur défi, les 4 amis l’ont mené à bien, et main dans la main 42,195 km durant, en 5 h14. Quant à Fabienne et Raphaël, ils enchaîneront avec un deuxième marathon en 2021, à Amsterdam pour lequel ils ont gardé leur dossard, si le covid le veut bien cette fois-ci !