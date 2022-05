Coach d’Arlon, Denis Jacquemin le sait, Arlon peut aborder le match de ce mardi soir avec un peu plus de sérénité. "Nous sommes bien partis dans cette finale, commente le mentor des Arlonais. Nous savions que ce premier match était hyperimportant. Et même si nous ne partions pas avec les faveurs des pronostics, il fallait remporter cette première manche. Désormais, nous sommes beaucoup moins sous pression que notre adversaire. Nous avons tous envie d’en finir en deux manches bien entendu. Il faut bien se dire que la saison est longue. Nous, avec le Covid, nous avons repris les entraînements au début du mois de mai 2021. Nous sommes plus d’un an plus tard et nous n’avons pas encore arrêté. (...)