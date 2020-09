Les Givrytois n’ont concédé le partage que dans les arrêts de jeu.

On était curieux de voir à l’œuvre cette équipe de Givry new look en championnat, elle qui a fait l’objet de nombreux changements à l’intersaison.

Le test était directement d’envergure avec un déplacement ardu chez un des ténors du championnat. Les Canaris n’ont pas déçu, avec un point ramené, et cela a failli être trois. Pour cela, ils se sont montrés supérieurs dans les duels, face aux longs ballons adverses, improductifs lors du premier acte.