Au lendemain de la première journée de championnat et de la défaite contre La Roche (2-4), une décision surprenante a été annoncée à Aubange. Le président Raphaël Gillet a remis sa démission. Il ne tient pas à s’étendre sur les raisons de cette décision. « Toutes les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre sereinement ma fonction de président. Je souhaite bien évidemment tout le meilleur à la Résa pour la suite de la saison et celles à venir. »