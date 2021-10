Déjà giflé 5-0 à Jodoigne voici un mois, Oppagne a essuyé ce dimanche un deuxième revers par plus de trois buts d’écart. "Les joueurs ont clairement manqué de niaque, estime Benoît Gridelet. Nous n’avons pas répondu présents dans les duels."

Les Gaulois ne sont-ils pas tout simplement trop légers pour la D3 quand ils doivent se passer simultanément des frères Jadot et de leur capitaine Romain Bonjean ? "Les absences n’excusent pas tout, mais là, il est vrai qu’on parle de trois leaders, observe Benoît Gridelet. La percussion d’un Axel Renard nous a manqué également. Retirez Fillieux, Goblet, Wanderson et Diallo à Herstal et ce ne sera plus tout à fait la même équipe non plus."

Cette déroute à Herstal porte à six le nombre de défaites consécutives d’Oppagne. Il n’en faut pas plus à certains pour pronostiquer le départ de Valère Lamy dans les jours à venir. Benoît Gridelet coupe court à ces rumeurs : "Valère sera présent sur le banc vendredi contre Habay. Il se pose des questions, c’est logique, mais je ne le vois pas capituler aussi vite. Et du côté du comité, nous lui maintenons notre confiance à 100 %." (...)