Après une année 2020 parfaitement vierge, le CHAT ressortira ses traces ce samedi 15, à Bertogne, en l’occurrence celles du Trail des Deux Ourthes.Deux tracés de 12 km et 25 km, et à la sauce extrêmement piquante, avec respectivement 500 m et 1250 m de dénivelé positif. Ils seront un peu plus de 450 à s’élancer sur celles-ci, 168 sur 12 km et 285 sur 25 km, par vague de quatre coureurs toutes les cinq minutes entre 8h et 17h.Après Bertogne, c’est sur La Tharée Trail, à Rettigny, dans la commune de Gouvy, que les traileurs auront rendez-vous, le 12 juin. Une manche qui aurait dû inaugurer cette nouvelle cuvée du CHAT, le 13 mars, mais a donc été reportée. Puis une semaine plus tard, le 20 juin, sur l’Escapardenne Trail, à Mont (Houffalize).Trois autres trails dans tous les sens du terme, au relief costaud, au fin fond de la nature et servis par des fadas de trail et de leur région, seront ensuite encore au calendrier: le Trail de Oster (Manhay), le 11 juillet, le Trail des Vieux Moulins à Lierneux, le 21 août, et enfin le Wergi Night, le 28 août à Goronne (Vielsalm).S’il y aura bien un classement pour chaque course, en fin de challenge, les participants les plus réguliers seront récompensés non pas sur base de leurs performances, mais, comme de tradition, du nombre de kilomètres qu’ils auront parcourus.Ainsi en 2019, sept traileurs s’étaient vu affubler du titre de biche d’or ou cerf d’or, pour avoir allongé au moins 190 km, sans compter les bornes de dénivelé positif. Cinquante-quatre autres avaient reçu le titre de biche ou cerf d’argent, ou de bronze.La chasse aux kilomètres de pur bonheur est ouverte dans les forêts de la Haute-Ardenne!>>