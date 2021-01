"Dans l’hypothèse où le Conseil national de sécurité du 15 janvier serait favorable, il ne nous aurait resté que quelques jours pour tout mettre sur pied, on a donc préféré postposer la date", justifie l’Hard’n Trail. Les inscriptions sont ouvertes (www.ultratiming.be). Trois distances sont au programme, 10, 22 et 36 km. Le nombre de dossards est limité à 120 par distance, soit 360. Un peu plus de 130 coureurs sont déjà inscrits. B. G.