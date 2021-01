Mieux valait être vigilant pour être de la première manche du Challenge Haute-Ardenne Trail. Rares sont les organisateurs à avoir pris le risque de maintenir leur course dans les prochaines semaines, et encore plus ceux qui ouvrent les inscriptions à celle-ci.

Le Wergi’Night Trail qui doit avoir lieu le samedi 30 janvier à Goronne (Vielsalm), a pourtant fait ce choix, en lançant celles-ci le 15 décembre et en les limitant à 200. Dix jours plus tard, le jour de Noël, les 2 distances, 14 km (550 m de dénivelé positif) et 28 km (1100 m), affichaient déjà sold-out. "Quatre heures après l’ouverture des inscriptions, 50 places étaient déjà parties, et 150 après 5 jours", précise Bruno Wergifosse, organisateur.

Un beau cadeau évidemment pour celui-ci et les traileurs aux aguets. Mais moins évidemment pour tous ceux qui ont été pris de court. Face à cet engouement, sachez toutefois qu’une liste d’attente a été ouverte. "Les demandes sont nombreuses, et les canaux utilisés pour solliciter une place sur celle-ci également, seules les demandes qui auront été introduite via la messagerie de notre page Facebook seront prises en lignes de compte", insiste-t-il.

Une page qui, précisons-le, est intitulée CHAT - Wergi’Trail. Les bénéfices du Wergi’Night Trail seront par ailleurs reversés à des projets venant en aide aux enfants cancéreux. A condition évidemment que la course ait lieu aussi, ou que les participants face preuve de générosité en ne réclamant par leur dû. Mais quand on sait que les traileurs ne sont pas que généreux que dans l’effort…

Six autres trails sont également au programme du Challenge Haute-Ardenne Trail : La THArée Trail (13/03, Rettigny), le Trail des Deux Ourthes (15/05, Bertogne), l’Escapardenne Trail (20/06, Houffalize), le Trail d’Oster (11/7, Oster), le Trail des Vieux Moulins (21/08, Lierneux) et le traditionnel off, en l’occurrence le Trail des Traces (Odrimont, date à déterminer).

Pour plus de renseignements: www.chat-trail.be