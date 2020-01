Le Garage Blerot, c’est une véritable institution dans le monde des Legends Boucles. Tout d’abord parce que la famille y participe avec brio depuis leurs débuts.

Mais aussi parce que le garage prépare de très nombreuses voitures que l’on retrouve dans les différentes catégories. Et depuis la victoire de Charles la saison dernière dans la catégorie Challenger, les demandes affluent.

"C’est bien simple, on a dû refuser du monde", explique ce dernier. "On aura une petite dizaine de véhicules préparés chez nous qui seront alignés. Cela représente un gros travail d’assistance. Ce qui est bien pour nous, c’est que nous avons pu négocier pour avoir un bon emplacement sur le parking des grosses infrastructures. Cela représente tout de même une vingtaine de personnes qui vont être en route tout le week-end et on a au moins une personne qui suit chacune des voitures."