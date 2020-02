Ils ne sont pas les seuls à avoir brillé sur leurs terres. La succession à Charles Blerot en Challenger a offert une belle bagarre durant ces deux jours des Legends Boucles à Bastogne. Et si le pilote de Mande-Saint-Étienne a mené au classement une bonne partie de la journée, à l’issue de la publication des résultats finaux du samedi soir, on apprenait qu’il n’était pas le leader.

"Je ne sais pas trop bien ce qui s’est passé, on essaye d’en savoir plus mais on aurait pris une pénalité de 120 points" , expliquait ce dernier. "Mais on ne sait pas encore s’ils seront appliqués au final. De toute façon, on va faire notre course sans s’en préoccuper."

Et alors qu’on apprenait que cette pénalité leur était finalement retirée, le duo devait abandonner en cours de jou