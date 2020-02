Les participants aux 500 km du Legends Trail poursuivent leur petite promenade de santé dans nos Ardennes. A 20 heures ce lundi, cela fera 60 heures déjà qu'ils se sont élancés.

Le Français Romain Sophys mène la danse. Il a parcouru un peu plus de 320 km. Celui-ci n'est évidemment pas n'importe qui. Il détient notamment le record de la grande traversée des Alpes françaises, avec 630 km parcourus (40000 m de dénivelé positif) en 160 heures et 44 minutes.

On ne recense actuellement que 9 abandons sur 50 coureurs. Mais combien en restera-t-il samedi à 8 heures, l'heure butoir pour revenir à Petite Mormont (Houffalize)?

Seulement quatre coureurs, Romain Sophys donc, mais aussi le Hollandais Teun Geurts-Schoenmakers, 2e, notre compatriote Ivo Steivaert, 3e, et le Roumain Adrian Toma, ont parcouru au moins 250 km, soit la moitié de la distance.

Et ce dans des conditions climatiques tout sauf évidentes, et la fatigue va évidemment gagner encore et toujours plus les courageux.