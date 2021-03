Ils étaient attendus depuis plusieurs semaines, ils sont aujourd'hui disponibles. Les minima pour les championnats internationaux ont été publiés aujourd'hui par la LBFA. Si certains critères sont plus difficiles à atteindre cette année en fonction des championnats, les athlètes devront également faire attention à la période de sélection durant laquelle ils devront réaliser les minima requis. Par exemple, un athlète désireux de se qualifier pour les Championnats d'Europe U23 à Bergen, en Norvège, sera obligé de se qualifier entre le 1er avril et le 27 juin. Or, à l'heure actuelle, en Belgique, la date officielle de reprise des compétitions n'est pas encore connue puisque la LBFA a annulé toutes les échéances du mois d'avril. Nos représentants risquent de devoir se qualifier sur un laps de temps très court.

Au niveau de nos athlètes luxembourgeois, les regards se portent bien entendu sur le trio Lepère-Grandjean-Thomas.

Sans surprise, la Bertrigeoise Lola Lepère devrait se qualifier sans trop de difficultés pour les championnats d'Europe U18 qui se dérouleront à Rietti, en Italie, entre le 26 et le 29 août prochain. Pour se qualifier, la protégée d'Olivier Boulanger devra atteindre une barre placée à 3M87. Pour rappel, Lola a sauté 4 mètres aux derniers championnats de Belgique senior.

Quant aux championnats d'Europe U20, Lucie Grandjean pourra toujours rêver d'arracher une qualification sur 1500 mètres. Malheureusement, les critères de sélection imposés par la fédération sont très (trop?) exigeants en ce qui concerne cette distance. En effet, la spécialiste du 1500 mètres devra réaliser un chrono de 4'22"00 alors qu'à titre de comparaison, son record personnel, forgé l'été dernier, est de 4’31’09. La période de qualification se situe entre le 1er avril et le 4 juillet.

Enfin, pour Juliette Thomas, également spécialiste du 1500 mètres, décrocher les minima pour les championnats U23 sur cette distance semble déjà utopique puisqu'ils sont fixés à 4'18''00, soit, approximativement le chrono réalisé par Elise Vanderlest en août dernier à l'occasion des championnats de Belgique toutes catégories. Par contre, la Gaumaise pourra nourrir des ambitions sur 10 000 mètres.





Il y a moins de deux semaines, la coureuse a réalisé un superbe chrono de 34'52'' sur 10 KM pour sa première sortie officielle sur cette distance. Or, le chrono qualificatif à réaliser est de 35'13''30, et pourrait donc devenir le futur objectif de Juliette Thomas. Tous les minima requis pour les différentes compétitions internationales de cet été sont disponibles sur le site de la LBFA .