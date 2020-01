Première des 42 manches de la saison à Virton ce dimanche

La Doyenne, à Virton, lancera ce dimanche un Challenge des Allures libres de Gaume qui fête ses 40 ans. Malgré la peste porcine africaine, il y aura toujours 42 manches.

Après un répit de deux gros mois depuis la dernière manche du précédent calendrier, le 1er novembre, les amoureux du Challenge des Allures libres de Gaume rechausseront déjà leurs baskets ce dimanche.

Avec un nouveau menu de 42 courses, les coureurs n’auront une fois de plus guère de dimanches pour faire la grasse matinée.

Comme le veut la tradition, c’est La Doyenne, à Virton, qui inaugurera le challenge qui s’étend sur toute l’année. Un challenge qui devra par ailleurs une fois de plus composer avec les aléas d’une peste porcine africaine apparue en 2018.

"En 2019, seul Rachecourt, qui avait été remplacé par une deuxième course à Saint-Léger, avait été contraint de renoncer", note Jean Balon, membre du comité du Challenge des Allures libres de Gaume. "Mais certainement la moitié des organisations avaient dû adapter leurs parcours, pour éviter les forêts. Il en ira encore de même pour cette nouvelle édition."

L’an dernier, plus de 20 000 coureurs avaient arpenté la Gaume. Et s’ils étaient une cinquantaine de moins en moyenne par course, 550 contre 600 en 2018, le Challenge des Allures libres de Gaume n’en demeure pas moins un incontournable. Cependant, il faudra participer à au moins 15 courses pour être classé.

Les jeunes de 7 à 12 ans auront aussi leur Challenge, avec 36 courses d’environ un kilomètre. Ils devront pour leur part cumuler 10 épreuves pour apparaître au classement.





Le calendrier