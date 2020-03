Les classements en D2 et en D3 sont connus, Neufchâteau 5ème © Florent Maron Luxembourg Florent Maron

Neufchâteau se classe officiellement 5ème de l'exercice 2019-2020.



Basketball Belgium, par l'intermédiaire de l'AWBB, vient de communiquer le classement définitif pour les compétitions en TDM1 et TDM2, soit pour les divisions 2 et 3 nationales. Le BCCA Neufchâteau, 9ème au moment de l'arrêt des championnats, se classe officiellement cinquième de la saison actuelle. Sans grande surprise, Kontich sera le montant à l'échelon supérieur pour la saison prochaine alors que le descendant est Belleflamme.



Pour information, l'AWBB a défini le classement suivant ces quatre points:



1. Coefficient de base : nombre de points acquis / nombre de matches joués

2. Ce coefficient est multiplié par le nombre de matches restant à jouer

3. Le résultat de cette multiplication est ajouté au nombre de points acquis

4. Le résultat de l’addition (points acquis + points obtenus) donne le classement de chaque série nationale.



Il a également été convenu qu'aucun champion ne sera désigné pour cette saison.



Même s'il n'y a encore rien d'officiel, on se doute que ces mesures devraient également être adoptées, tant pour l'échelon régional, que provincial.