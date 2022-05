Les dames de Libramont restent en R2 Luxembourg Loïc Ménagé Après le forfait de Genappe pour le match de barrage, prévu dimanche, les dames de Libramont sont certaines de rester en R2.

© Ménagé

Attendu et désormais officiel, le forfait de Genappe profite à Libramont. "C'est dommage pour Genappe, mais le bonheur des uns fait le malheur des autres, glisse Marie Lahaye, la présidente de Libramont. Nous n'allons pas cracher sur ce forfait. Nous pouvons préparer la saison prochainement sereinement."



Pour l'an prochain, la R2 sera coachée par Logan Draux. Il prendra le relais de Roxane Paternoster. Elodie Lemmer et Marion Jourdan arrivent tandis que Eglantine Bruyns et Charlotte Duquenne s'en vont.