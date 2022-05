Fleurus, qui devait monter en D1, ne montera finalement pas au sein de l’élite belge.Résultat des courses, trois équipes, et non plus quatre, allaient être promues de R2 en R1.

Le perdant du duel entre Rulles et Charleroi aurait donc dû affronter Alleur, perdant de sa finale face à Huy.

Mais ce mardi soir, Fleurus a pris la décision de scratcher sa R1Dames. Ce qui veut donc dire que tous les finalistes des play-off monteront en R1.

Rulles est donc assuré de jouer en R1 la saison prochaine même en cas de défaite face à Charleroi ce mercredi soir et ce dimanche. Notons que si Rulles s’impose ce soir dans le Hainaut, le titre sera dans la poche.