Les dirigeants virtonais rassurés au sujet de la licence Luxembourg Mathieu Golinvaux L’Excelsior Virton avait rendez-vous devant la CBAS ce vendredi pour rediscuter les conditions de l’obtention de sa licence. © Flemal

Parce qu’ils remettaient en cause les conditions d’obtention de leur licence, les Virtonais, qui s’étaient pourtant vu décerner en première lecture le précieux sésame, avaient rendez-vous devant la CBAS ce vendredi, parce qu’ils n’étaient pas d’accord d’être mis sous tutelle par la fédération. Si la décision de la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport n’est évidemment pas encore connue (elle ne le sera qu’en début de semaine prochaine), les dirigeants virtonais se sont dit confiant à l’issue de l’audience.



"Les débats ont duré près de deux heures et on devrait s’en sortir avec des conditions de contrôle allégées", confirme Patrice Waltzing.



La CBAS a en effet rassuré les Virtonais quant à l’obtention de la licence. "Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons reçu confirmation que nous avons bien cette licence et rejouerons en D1B en 2021-22", ajoutent les dirigeants gaumais sur leur site internet.