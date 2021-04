Enfin un peu de perspective positive dans le milieu des organisations sportives.

Ainsi, les Forges de la Forêt d'Anlier, incontournable du calendrier running en Province de Luxembourg et manche du Challenge Delhalle, ont annoncé ce mardi que leur événement aurait bel et bien lieu le 19 juin prochain, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire comme le veut la formule d'usage.

Certes, il y aura plusieurs adaptations par rapport à une édition normale. Mais il devrait y avoir au menu bien plus que ce que peuvent actuellement offrir les courses virtuelles ou avec départs libres.

"C'est avec une immense joie que nous vous annonçons que Les Forges de la Forêt d’Anlier auront lieu, avec le soutien de l’administration communale d’Habay", a indiqué l'organisation.

Quelques modifications seront toujours inévitables : respect des règles sanitaires, départs par vagues ou encore nombre de participants limité. Mais sont promis des extras comme on n'en voit plus ces derniers temps: animations musicales, t-shirt et bière des Forges à l'arrivée, déguisements autorisés et recommandés!

"Notre protocole respecte le plan plein air qui devait entrer en vigueur au 1er avril et qui est annoncé pour le 8 mai", reprend l'organisation. "Tout dépend de la situation sanitaire mais notre protocole, déjà présenté à la commune, devrait être accepté. Le caractère festif de cet évènement sera maintenu autant que possible !"

Les parcours, quant à eux, seront légèrement modifiés pour afficher 19 km et 8 km au départ et à l'arrivée de la piste d’athlétisme au Châtelet.

Afin de récompenser les quelques 400 pré-inscrits, les inscriptions ont été suspendues ce mardi afin de leur permettre de choisir leur vague de départ. Les inscriptions reprendront le lundi 26 avril.