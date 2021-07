Op Der Trap Martelange", voici le nom du futur club de futsal créé par Victor et Arthur Hausman, les deux frangins du FC Arlon en première provinciale sur prairie.

Si le nom peut sembler particulier de prime abord, il donne en réalité le ton de la philosophie que véhiculera ce nouveau club basé à la frontière luxembourgeoise. "Mon cousin sera le président, je serai le vice président, et tous les joueurs seront soit de la famille, soit des proches, explique Arthur Hausman, membre fondateur du club. On retrouvera notamment Lilian Cachbach de Nothomb, Elyes Amiri qui a signé à Martelange sur prairie, ou encore le jeune Karl Sacré, dont son papa est originaire du village."

Mais pourquoi "Op Der Trap Martelange" ? "En réalité, c’était le nom d’un café qui appartenait à mon oncle et à ma tante. C’était le lieu où toute la famille se retrouvait. Désormais, 2 jeunes ont repris le bar. À l’instar de la nouvelle équipe de football relancée par Julien Cocoméri, nous voulons redonner de la vie au village avec cette équipe de futsal qui fera office d’animation le vendredi soir. C’est un retour au bercail pour nous."

Le club repartira donc tout en bas de l’échelle, en P3. Un sacré changement pour Arthur et Victor Hausman, qui évoluaient depuis 3 années à Sainte-Marie-sur-Semois en Nationale 3. "On commençait à en avoir marre des kilomètres, avoue le futur vice-président. Entre les matchs à domicile à 22h15 et les déplacements jusqu’à Namur ou Liège, nous n’avions jamais de temps libre le vendredi soir. Malgré tout, le futsal, on adore ça avec mon frère. Au niveau sportif, on aura clairement une équipe qui tient la route, et le but sera d’ailleurs de ne pas s’éterniser en P3. Nous serons avec les équipes du sud. Redescendre d’un échelon c’est une chose, mais de trois, en est une autre. J’espère que je ne prendrai pas trop de coups quand mêmes." (rires)

Quant à Sainte-Marie-sur-Semois, le club a décidé de quitter l’échelon national. Le club alignera 2 formations en P2 et une en P3 la saison prochaine.