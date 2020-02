Un peu plus de 200 coureurs, 210, s'étaient donnés rendez-vous ce samedi soir là Goronne (Vielsalm). Deux distances s'offraient à eux: 15 km et 28 km.

Sur 15 km, Cyril Mathieu s'est montré le plus véloce, et s'est imposé devant son équipier Jérôme Quétin, son équipier de la Salm Team Trail et vainqueur du 10 km de l’Houffatrail une semaine plus tôt. Simon Laurent complète le podium. Emilie Van de Walle l’a emporté chez les dames, devant Isabelle Lamy et Céline Masson.

Sur 28 km, Olivier Van Gulck était bien seul au monde. Au terme d'une balade santé de 2 h 27', le Bruxellois a devancé Adrien Vincent et Olivier Carpentier, 2e et 3e dans le même temps, de pas moins 12 minutes.

Laetitia Monfort s'est pour sa part imposée chez les dames, devant Marie Héléne Thonnard finit 2e et Christine Ngo Likeng 3e.

Les inconditionnels du CHAT devront désormais patienter jusqu'au 4 avril pour retrouver leurs parcours favoris, en l'occurrence sur La THArée Trail à Rettigny, deuxième des sept manches au calendrier.