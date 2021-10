Lorsqu’elle a remporté un nouveau titre francophone dans sa catégorie (- 71 kg) début septembre, à Tournoi, la Gaumaise Manon Angonèse n’a pas été la seule Luxembourgeoise sacrée.

En effet, Françoise Mangili, qui n’est autre que sa maman, est également montée sur la plus haute marche du podium. "Oh, je n’ai pas grand mérite, tient à préciser cette dernière, j’étais seule dans ma catégorie."

Le mérite est ailleurs cependant. Et il est énorme. "Il y a trois ans, on m’a diagnostiqué un cancer du sein à un stade avancé, confie cette citoyenne d’Herbeumont, âgée de 64 ans, qui fut agent provincial aux cabinets de Philippe Greisch et Patrick Adam. Ma vie s’écroulait. J’ai dû arrêter mon travail à quelques semaines des élections, suivre les traitements nécessaires et mon oncologue m’a dit que le sport serait peut-être un bon moyen de supporter le choc."