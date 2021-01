Les jeunes en ont marre de ne pas pouvoir pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. Et s’ils étaient restés longtemps discrets, certains ont décidé de monter au créneau. Et c’est via les raisons sociaux que de nombreux jeunes cyclistes ont décidé de faire passer leur message.

"Mon entraîneur (NdlR : David Boucher) a proposé à ceux qui le souhaitaient, d’écrire un message que l’on pourrait partager", explique Ethan Neulens, 15 ans et coureur au sein du CC Libramont-Chevigny. "J’ai donc pris le temps de rédiger ce message où je fais part de mon mal-être par rapport à la pratique de mon sport. Cette impossibilité de retrouver mes amis pour de longues sorties d’entraînement, d’effectuer un Team Bulding avec mes coéquipiers où encore de pouvoir reprendre les compétitions. Ce message, il est évidemment destiné à nos décideurs afin qu’ils prennent en compte notre situation et qu’ils changent les règles pour les jeunes qui ont envie de faire leur sport."