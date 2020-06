C’est par voie de presse que les joueurs ont appris la décision de l’Autorité belge de la concurrence de refuser les exigences de leurs dirigeants.

“On terminait un entraînement avec Laurent Deraed et Guillaume François quand on a vu les différents articles des journaux”, confirme la capitaine vert et blanc Anthony Moris

Depuis lors, la direction gaumaise n’a pas non plus pris langue avec ses joueurs. “Mais cela fait un moment qu’on demande à en savoir plus et que nos questions demeurent sans réponse”, ajoute le gardien. “On ne s’attendait donc pas en avoir forcément plus aujourd’hui.”

(...)