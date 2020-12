Depuis une semaine, le RACS enregistre les inscriptions pour la Balade des Legend Boucles Bastogne 2021, programmée le samedi 6 février. Et le concept intéresse pas mal de monde puisque l’on annonçait déjà plus d’une centaine de voitures, anciennes comme modernes, engagées en quelques heures. Désormais, on dépasse les 250 véhicules.

"C’est au-delà de nos espérances les plus folles", explique Pierre Delettre pour l’organisation.