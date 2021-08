Deux frères alignés dans la même équipe première, c’est relativement courant. Trois, c’est déjà plus rare. Quatre, c’est carrément exceptionnel.

C’est le cas à Sibret, en P3 luxembourgeoise où les frères Lockman sont réunis depuis quelques jours. Mathis, le cadet, vient d’avoir 16 ans et a rejoint ses aînés Sylvain, Corentin et Noé qui faisaient déjà partie du noyau. Leur première sortie tous ensemble, c’était contre Witry en coupe de la province (4-2). L’aîné, Sylvain, a inscrit le quatrième but de son équipe.

“Quelques jours plus tôt, nous avions déjà joué ensemble en amical mais là, nous étions (...)