Même si l’Excelsior Virton a gagné son combat devant les tribunaux, les supporters gaumais ne veulent plus d’Alex Hayes, le CEO virtonais, à la tête de leur club. Ils l’ont fait savoir à Flavio Becca, l’homme fort derrière le club du sud du pays.

C’est par une banderole accrochée aux grilles du stade ce dimanche matin que les supporters virtonais ont fait passer leur message. "Continue de faire le clown, Virton ne sera plus ton cirque. Hayes démission", ont-ils écrit en grand sur les portes du petit stade Yvan Georges.

© D.R.

La gestion catastrophique du club au quotidien par Alex Hayes, arrivé en Gaume il y a plus d’un an, est remise en question par les supporters. "Vous salissez, dégradez, souillez, polluez mais par-dessus tout, vous déshonorez notre blason depuis beaucoup trop longtemps", confirment les supporters dans un communiqué envoyé ce matin à la presse et qui s’adresse au CEO du club. "Le cauchemar que vous faites endurer à tous les supporters doit prendre fin. Nous estimons qu’il est grand temps que vous quittiez le navire pour le bien du club et de ses supporters." Et les fans gaumais semblent déterminer à faire bouger les choses. "Nous n’en sommes qu’au début et nous ne vous lâcherons pas jusqu’à votre départ du club. Aucun dialogue et aucune rencontre ne seront organisés avec vous", insistent-ils.

Manque de clarté et de communication, départ de nombreux bénévoles, déconstruction de l’académie des jeunes, non-respect des joueurs, les griefs sont nombreux, selon les supporters virtonais.

Ce sont les Kaotic Gaumais, l’un des deux kops de supporters, qui se cachent derrière cette action. Ceux-ci demande à Flavio Becca de placer un "nouveau capitaine" à la tête de leur club. "Malheureusement cela a viré au cauchemar total par la faute d’une seule personne", ajoutent les supporters. "À l’heure actuelle, nous demandons à la tête de notre club un vrai capitaine de navire qui saura prendre le leadership et dans lequel tous les virtonais pourront se reconnaitre, quelqu’un qui saura ressouder toute cette région derrière son club fanion et qui donnera à votre projet le succès qu’il mérite."