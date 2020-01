Les deux nageuses du CNB ont réalisé quelques performances de choix.





La plupart des nageurs belges présents à l’Euromeet, au Luxembourg, étaient avant tout là pour acquérir un maximum d’expérience lors d’un rendez-vous qui fait partie du circuit LEN Swimming Cup. À leurs côtés, de nombreux nageurs reconnus au niveau mondial.

Pour d’autres, ce rendez-vous était aussi l’occasion de se mettre en évidence. À l’image d’une Florine Gaspard qui nage désormais dans la cour des grandes. Fini de jouer une place chez les juniors, désormais, elle se bat avec les meilleures pointures.

"Après ma participation aux championnats d’Europe en petit bassin, mon statut a clairement changé et aujourd’hui, je peux me préparer de façon spécifique", explique la Bastognarde. "Ici, je n’étais pas spécialement préparée puisque je suis dans une période d’entraînement avec de gros volumes. Et c’est ma première course en bassin de 50 m. Mais j’arrivais néanmoins ici avec le dixième temps de référence et donc, l’envie de rejoindre la finale."

Chose qui fut faite sur le 50 m brasse. Cette distance, avec le 100 m, est devenue sa spécialité. Et sur cette finale, notre représentante luxembourgeoise a confirmé sa qualification.

"J’avais commis quelques erreurs lors de la première course et j’espérais m’améliorer", explique-t-elle. "Je passe de 31’’84 à 31’’81, ce qui me permet d’aller chercher une belle cinquième place."

Sur le 100 m, elle se retrouvait en finale B, avec une deuxième place à quelques millièmes de la première. À noter que son temps lui aurait permis de prendre la 8e place en finale A.

De son côté, sa petite sœur Marie a confirmé ses prestations de 2019 avec un nouveau podium sur le 200 m brasse (3e) mais aussi de belles prestations sur le 50 m brasse (7e) et le 100 m brasse (5e) dans la catégorie réservée aux jeunes nés en 2005 et 2006.