Plus de 8 mois après le dernier match officiel de basket dans notre province, la balle orange va enfin reprendre ses droits ce samedi grâce au Crelan Masters 3 contre 3. Organisée conjointement par l’AWBB et la VBL, cette nouvelle compétition lancée cet été va faire étape à Neufchâteau aujourd’hui pour la troisième manche du challenge. Prévu dans un premier temps sur la place en plein centre-ville, ce tournoi itinérant va finalement prendre ses quartiers au Hall des Tanneries, place forte du basket chestrolais. Forcément, on y retrouvera à l’œuvre (...)