Ce duel de champions a répondu aux attentes, du moins pendant les prolongations. Avant, les spectateurs ont assisté à un match fermé. Deux blocs se sont fait face et ont laissé peu d’espaces aux attaquants adverses.

D’un côté, les défenseurs libramontois ont joué le hors-jeu et mis de nombreuses fois les avants visiteurs en position illicite. De l’autre, les Blanc et Noir ont mis de l’impact et du cœur dans les duels. (...)