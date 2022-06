Une tribune en mauve, l’autre en rouge. Cette finale de Coupe entre Assenois et Libramont dégageait un petit parfum de Standard - Anderlecht, le fair-play en plus, les insultes et les fautes crapuleuses en moins.

Et la tendance de ces derniers mois s’est confirmée, dimanche à Arlon : les Mauves ont pris le dessus sur les Rouges. Le RCS Libramont, fondé le 4 août 1930, réalise le tout premier doublé de sa longue histoire. (...)